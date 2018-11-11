На Украине обвинили Меркель и Путина в срыве вступления страны в НАТО

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Экс-замначальника генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что вступление украинской стороны в НАТО сорвалось из-за договоренности президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом он сказал в эфире ZIK.

По мнению Романенко, наибольший шанс вступить в НАТО был у Украины в 2008 году.

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«…Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», — сказал Романенко.

Он добавил, что новый шанс вступить в НАТО может появиться у страны через десять лет.

Ранее депутат Рады обвинил Меркель в «потере» Крыма.