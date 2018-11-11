В сети высмеяли билборды Порошенко «Руки прочь от Москвы»
На Киевских улицах появились билборды украинского президента Петра Порошенко со слоганом «Геть вiд Москви!». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что эти слова принадлежат украинскому поэту-коммунисту прошлого века Николаю Хвылевскому. При этом речь шла о том, на чьи образцы должна ориентироваться культура Украины.
Согласно постам в соцсетях, многие жители Украины не знают точного перевода слогана и поняли его как «Руки прочь от Москвы», что привело к многочисленным шуткам. Так некоторые предложили премировать PR-службу главы государства.
«Не то чтобы я сильно любил Москву, но если Петр Алексеевич (Порошенко. — Газета.Ru) говорит «Руки прочь от Москвы!», то я как всегда совершенно безвозмездно поддержу президента», — написал Вадим Фолькер.
Ранее в Лондоне повесили плакаты с Путиным и призывом отмечать «Bяexit».