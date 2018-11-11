В сети высмеяли билборды Порошенко «Руки прочь от Москвы»

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На Киевских улицах появились билборды украинского президента Петра Порошенко со слоганом «Геть вiд Москви!». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что эти слова принадлежат украинскому поэту-коммунисту прошлого века Николаю Хвылевскому. При этом речь шла о том, на чьи образцы должна ориентироваться культура Украины.

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Согласно постам в соцсетях, многие жители Украины не знают точного перевода слогана и поняли его как «Руки прочь от Москвы», что привело к многочисленным шуткам. Так некоторые предложили премировать PR-службу главы государства.

«Не то чтобы я сильно любил Москву, но если Петр Алексеевич (Порошенко. — Газета.Ru) говорит «Руки прочь от Москвы!», то я как всегда совершенно безвозмездно поддержу президента», — написал Вадим Фолькер.

Ранее в Лондоне повесили плакаты с Путиным и призывом отмечать «Bяexit».