Нетаньяху объяснил, почему в Париже не будет переговоров с Путиным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил, почему не планирует встречаться в Париже с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра, он увидится с десятками мировых лидеров.

«Я уважаю просьбу хозяев (французов. — Газета.Ru), а их просьба заключалась в том, чтобы не проводить «сторонние встречи», — пояснил Нетаньяху.

Ранее в Израиле исключили возможность отдельной встречи Путина и Нетаньяху в Париже.