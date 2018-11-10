Трамп наградил президентской медалью Элвиса Пресли и жену миллиардера Адельсона

Президент США Дональд Трамп выбрал семерых людей, которые получат одну из высших американских наград для гражданских лиц — президентскую медаль Свободы. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что медаль получат Мириам Адельсон, спонсор республиканской партии и жена американского миллиардера Шелдона Адельсона (по оценкам Forbes, его состояние составляет $38 млрд), республиканец Оррин Хэтч, который 41 год занимал пост сенатора от штата Юта, а также несколько известных спортсменов.

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Посмертно медалью будут награждены музыкант Элвис Пресли и профессиональный американский бейсболист Бейб Рут.

В агентстве подчеркнули, что Трамп впервые принимает решение о награждении президентской медалью.

В 2017 году сообщалось, что экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама вручил медаль Свободы бывшему американскому вице-президенту Джо Байдену.