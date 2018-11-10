Избирком Хакасии предупредил КПРФ о недопустимости агитации в день тишины

Избирательная комиссия Хакасии предупредила кандидата на пост главы Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова о недопустимости агитации в день тишины. Об этом в субботу сообщил журналистам председатель избиркома Александр Чуманин.

«Сегодня поступила жалоба по поводу размещенного на личной страничке кандидата Коновалова объявления о том, что сегодня состоится видеотрансляция совместно с депутатом Госдумы, которая касается выборов. Планировалось, что ответят на вопросы избирателей. Избирательная комиссия по этой жалобе направила представление в МВД с просьбой пресечь данную незаконную агитационную деятельность, потому что сегодня день тишины, а также мы направили предостережение кандидату о том, что этого делать не нужно», - цитирует его ТАСС.

Реклама

По словам председателя комиссии, в момент рассмотрения жалобы сам Коновалов не участвовал в данной видеотрансляции. Однако он появился позднее. «При этом депутат Госдумы оценивал ситуацию, которая сложилась в республике, стране. В чате были некоторые моменты, которые соотносились с признаками предвыборной агитации», - добавил Чуманин.

В соответствии с российским законодательством, какая-либо агитация в день перед голосования запрещена.