Трамп решил не ехать на американское кладбище во Франции из-за непогоды
Президент США Дональд Трамп отказался от поездки на американское кладбище на севере Франции из-за плохой погоды. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Белый дом.
Трамп находится с визитом во Франции, где проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Он должен был отправиться на американское кладбище, расположенное в 100 километрах к северо-востоку от Парижа, на борту президентского вертолета Marine One.
«Посещение президентом и первой леди американского кладбища Aisne-Marne отменено в связи с транспортными и погодными условиями», — говорится в сообщении.
Вечером французский президент будет принимать глав государств и правительств в музее д'Орсэ в Париже.
Ранее сообщалось, что Трамп встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.