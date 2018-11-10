Трамп решил не ехать на американское кладбище во Франции из-за непогоды

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Президент США Дональд Трамп отказался от поездки на американское кладбище на севере Франции из-за плохой погоды. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Белый дом.

Трамп находится с визитом во Франции, где проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Он должен был отправиться на американское кладбище, расположенное в 100 километрах к северо-востоку от Парижа, на борту президентского вертолета Marine One.

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«Посещение президентом и первой леди американского кладбища Aisne-Marne отменено в связи с транспортными и погодными условиями», — говорится в сообщении.

Вечером французский президент будет принимать глав государств и правительств в музее д'Орсэ в Париже.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.