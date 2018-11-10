Посольство отреагировало на признательные показания «российского шпиона» из Австрии

В посольстве России в Австрии отказались комментировать сообщения СМИ о том, что подозреваемый в шпионаже в пользу России австрийский полковник дал признательные показания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее австрийская газета Die Presse, ссылаясь на министерство обороны, писала, что подозреваемый дал признательные показания. Сообщалось, что он получил за передачу секретных сведений российской стороне €300 тыс. и якобы вел шпионскую деятельность в течение 20 лет.

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«Без комментариев», — отреагировал на эту информацию пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров.

Также ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Австрии Карин Кнайсль ситуацию вокруг задержания австрийского военного.