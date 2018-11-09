Китай посоветовал США держаться подальше от островов в Южно-Китайском море

Руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи призвал США прекратить отправлять корабли и самолеты к островам в Южно-Китайском море, которые Китай считает своей территорией, передает Associated Press.

Китайская сторона подчеркнула, что ее позиция по вопросу островов в Южно-Китайском море и водных границ страны является принципиальной и обсуждению не подлежит.

Реклама

«На своей территории Китай строит гражданскую инфраструктуру, которая должна быть защищена, что предусмотрено международным правом», — сказал Цзечи.

Он добавил, что Пекин ведет переговоры по этому вопросу со странами, которые им обеспокоены, и эти переговоры достигли прогресса.

Ранее сообщалось, что Пентагон выступил за укрепление военных связей с КНР.