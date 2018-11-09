МИД оценил политику США в Йемене

Министерство иностранных дел России заявило, что США оказывают прямую поддержку воюющим в Йемене формированиям арабской коалиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Йеменской Республике разворачивается новый виток эскалации кровопролитного и разрушительного вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что Вашингтон не собирается менять свою политику в Йемене.

В МИД подчеркнули, что йеменский конфликт военного решения не имеет, а урегулирование «должно проходить через диалог».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Эр-Рияд в неумелом использовании оружия в Йемене.