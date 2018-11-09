МИД оценил политику США в Йемене
Министерство иностранных дел России заявило, что США оказывают прямую поддержку воюющим в Йемене формированиям арабской коалиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В Йеменской Республике разворачивается новый виток эскалации кровопролитного и разрушительного вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.
Реклама
В ведомстве также добавили, что Вашингтон не собирается менять свою политику в Йемене.
В МИД подчеркнули, что йеменский конфликт военного решения не имеет, а урегулирование «должно проходить через диалог».
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Эр-Рияд в неумелом использовании оружия в Йемене.