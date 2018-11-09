Глава делегации «Талибана» оценил итоги конференции по Афганистану

Глава делегации радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Шер Мохаммад Аббас Станакзай положительно оценил итоги конференции по Афганистану в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, конференция московского формата была успешной.

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Он также добавил, что «Талибан» выступает за еще одну встречу в данном формате.

Станакзай подчеркнул, что движение не признает правительство Афганистана как легитимное.

Ранее в МИД России назвали дату второй консультации по Афганистану в Москве.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.