Эксперт прокомментировал обвинения Австрии по делу о шпионаже в пользу России

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Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер полагает, что если информация о занимавшемся шпионажем полковнике ВС Австрии подтвердится, то отношения между Москвой и Веной могут ухудшиться, передает НСН.

По его словам, данную ситуацию можно рассматривать в общем контексте «шпиономании», которая, по его словам, в настоящее время развернулась на Западе.

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Эксперт считает, что шаги Австрии в инциденте о якобы российском шпионе вызывают опасения, поскольку Вена, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, ранее выступала посредником в отношениях России и Евросоюза.

«Даже если вспомнить историю со Скрипалями, была массовая высылка дипломатов из всех стран, Австрия ни одного не выслала. Они согласились с тем, что это нехорошо, но никаких мер относительно России не приняли», — напомнил Швейцер.

По мнению эксперта, то, что происходит в настоящее время — «горькая пилюля» для Евросоюза, который в лице Австрии имел посредника в контактах с Москвой.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре Австрии раскрыли подробности дела о шпионаже в пользу России.