Трамп отреагировал на сообщения о подтасовке выборов во Флориде
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере отреагировал на заявление губернатора Флориды Рика Скотта о том, что выборы в двух округах штата были подстроены.
»Правоохранительные органы изучают еще один большой коррупционный скандал из-за мошенничества на выборах в Броуард и Палм Бич», — написал Трамп.
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Он также выразил уверенность в том, что Флорида проголосовала за Рика Скотта.
Ранее губернатор Флориды заявил о вбросе голосов на выборах в сенат США.