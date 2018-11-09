Белый дом намерен ограничить предоставление убежища нелегалам
Администрация президента США Дональда Трампа предложила ограничить предоставление политического убежища нелегальным мигрантам. Об этом говорится в совместном заявлении министра национальной безопасности Кирстен Нильсен и и.о. генерального секретаря Мэттью Уиткаера, передает Reuters.
«Наша система [предоставления] убежищ перегружена слишком большим количеством необоснованных просьб об убежище от нелегальных мигрантов, которые являются огромным бременем для наших ресурсов», — говорится в совместном сообщении.
По их мнению, такая ситуация мешает предоставлять политическое убежище тем людям, которые действительно в нем нуждаются.
В документе не указывается, какие меры могут принять американские власти для ограничения предоставления политических убежищ.
Ранее Трамп напомнил нелегальным мигрантам об укрепленных границах США.