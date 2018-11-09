Генсек Совета Европы предупредил об угрозе Ruxit

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Тимо Сойни заявил, что Россия может выйти из организации. Его слова передает издание Yle.

По его мнению, возможный выход России из Совета Европы можно назвать Ruxit — по аналогии с Brexit.

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«Существует реальная опасность того, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit», — сказал Ягланд.

Глава финского МИДа при этом добавил, что Финляндия примет все возможные усилия, чтобы решить проблему с выплатой членских взносов российской стороной.

Ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген рассказал о содержании переговоров главы организации Турбъерна Ягланда и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.