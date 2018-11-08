В Кремле отреагировали на обещанные Госдепом новые санкции против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий в связи с новыми антироссийскими санкциями США, возможность введения которых анонсировал Госдеп. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию-24».

По его словам, в настоящее время вопросов больше, чем ответов.

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«Какой она (вторая волна санкций. — Газета.Ru) будет, мы посмотрим, будет ли она способна как-то негативно сказаться на перспективе двусторонней встречи, тоже посмотрим», --сказал Песков.

Ранее представитель американского Госдепа Роберт Палладино ответил на вопрос о возможном введении антироссийских санкций. Он подчеркнул, что процесс введения санкций занимает время. При этом Соединенные Штаты должны принять верное решение о наложении санкций.