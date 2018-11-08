В Госдепе обвинили Иран в желании скрыть местоположение своих танкеров

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук в время брифинга заявил, что порядка десятка танкеров Ирана отключили транспондеры. Об этом сообщается в твиттере.

Как отмечается, после этого они фактически «пропали из виду», поскольку отключение транспондеров не позволяет определить местоположение судна.

Реклама

По словам Хука, такие действия представляют угрозу для морской безопасности.

Ранее Хук проинформировал о рисках для стран, допускающих иранские танкеры в свои воды.