Матвиенко пообещала наказывать сенаторов-прогульщиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы, которые регистрируются в начале заседания Совфеда и приходит в зал заседаний в конце, должны будут писать объяснительные записки, передает РИА «Новости».

«Всем, кто осчастливил нас в начале и в конце заседания, а по ходу заседания отсутствовал, (придется написать) письменные объяснительные. Мы должны будем принимать меры, коллеги, здесь не детский сад и не школа», — заявила Матвиенко.

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Он также указала сенаторам на то, что они должны отрабатывать свою заработную плату в Совфеде.

«Вы получаете здесь заработную плату, и, будьте добры, добросовестно её отрабатывайте», — сказала она.

В первую очередь, подчеркнула Матвиенко, это относится к сенаторам, занимающим второй ряд в зале заседаний.