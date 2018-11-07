Назван преемник председателя ХСС Зеехофера

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер может сменить министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера на посту председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС).

Об этом пишет Focus со ссылкой на источники.

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер дал понять, что может уйти с поста.

Отмечается, что такое заявление министр сделал на фоне результатов выборов в Баварии, где Христианско-социальный союз (ХСС) возглавляемый Зеехофером не смог набрать большинство голосов.