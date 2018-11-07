Washington Post: Трамп «выиграл» промежуточные выборы в конгресс

Несмотря на то, что окончательные итоги результатов голосования на промежуточных выборах в конгресс США еще не подведены, мгновенный анализ не оставляет никаких сомнений в том, что если демократы и победили в палате представителей, то американский президент Дональд Трамп победил на выборах в целом, пишет в The Washington Post Эд Роджерс.

Если промежуточные выборы и должны что-то доказать, так это то, что Трамп останется непоколебим, в то время как демократы и их союзники, которые считали, что Трамп будет решительно отвергнут, в действительности оказались теми, кого отвергли.

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В сравнении с историческими показателями и общими ожиданиями промежуточного избирательного цикла демократы отстают, отмечает WP. Однако ни один либерал не признает, пишет Роджерс, что президент Трамп был «капиталом» республиканцев, в то время как экс-президент Барак Обама был «катастрофой» для Демократической партии США. Таким образом, у избирателей была возможность отречься от Трампа на ноябрьских выборах, однако они этого не сделали. Похоже, что большая часть Америки поддерживает действующего президента, заключает автор.

Помимо этого, результаты голосования, которое состоялось 6 ноября, показали, что демократам необходим другой план, если они надеются на победу на выборах в 2020 году, говорится в материале.