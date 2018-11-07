WSJ: США ждет расколотый конгресс после промежуточных выборов

Миллионы американских избирателей на промежуточных ноябрьских выборах вынесли свой первый национальный вердикт о президентстве Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

6 ноября на территории США состоялись промежуточные выборы в конгресс. По итогам демократы взяли большинство мест в палате представителей, а республиканцы сохранили контроль над сенатом. Такой исход проверит желание обеих сторон —демократов и республиканцев — работать вместе после многих лет «партийной междоусобной войны», пишет WSJ.

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Отмечается, что результат голосования предполагает появление новых препятствий для Республиканской партии США в течение следующих двух лет пребывания Дональда Трампа в должности президента США.

Ожидается, что демократы начнут серьезные расследования в отношении его администрации и будут владеть рычагами, которые помогут мешать законодательной повестке Трампа, в том числе борьбе с незаконной миграцией, например. Газета добавляет, что результаты голосования отражают те внутренние разногласия среди электората, которые относятся к президентству Трампа и всем ключевым вопросам, стоящими перед страной в данный момент.