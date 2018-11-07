Трамп процитировал хвалебный отзыв о себе

Президент США Дональд Трамп процитировал писателя и публициста Бена Стайна, который пишет о «волшебстве и магии Трампа». Цитату Трамп разместил в своем твиттере.

«У мистера Трампа есть волшебство. У этого парня магия выходит из ушей. Он потрясающе умеет получать голоса и вести избирательную кампанию. Республиканцам невероятно повезло, что он у них есть, и поражает их победа. Это все магия Трампа, Трамп — волшебник», — говорится в твите.

Хвалебный отзыв Бена Стайна связан с тем, что республиканцы смогли сохранить преимущество в сенате.