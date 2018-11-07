Женщины установили рекорд на промежуточных выборах в США

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Женщины-политики установили рекорд на промежуточных выборах в конгресс США. Об этом сообщает Washington Post.

Сейчас в конгресс избрались 107 женщин, что является наибольшим числом за все время. Также был установлен новый рекорд в Палате представителей — женщины в настоящий момент получили 92 места из 435 по сравнению с 84 ранее. Еще 37 ожидают результатов выборов.

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Среди наиболее примечательных побед издание выделяет Александрию Оказио-Кортес, ставшую самой молодой женщиной в конгрессе, Маршу Блэкберн, которая стала первой сенатором-женщиной от Теннесси, а также Рашиду Тлейб и Ильхан Омар, которые стали первыми женщинами-мусульманками, избранными в конгресс.

Ранее сообщалось, что республиканцы смогли сохранить контроль над сенатом США.