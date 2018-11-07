Республиканец Крамер лишил демократа места в сенате от Северной Дакоты
Член Палаты представителей конгресса США Кевин Крамер одержал победу на выборах в сенат от Северной Дакоты, передает Reuters.
Сообщается, что его противником на выборах была действующий сенатор от штата Хайди Хайткэмп, участвовавшая в выборах в качестве кандидата от демократической партии.
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Агентство отмечает, что победа Крамера помогает республиканцам сохранить контроль над верхней палатой конгресса США.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.
Ранее источник рассказал, с каким настроением команда президента-республиканца Дональда Трампа смотрит выборы.