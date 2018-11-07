CNN: Трамп нашел виновного в неудачах республиканцев на выборах в конгресс

Президент США Дональд Трамп обвиняет в предварительных результатах республиканской партии на выборах в Палату представителей спикера конгресса Пола Райана, передает CNN со ссылкой на два источника в Белом доме.

По данным телеканала, Трамп был разочарован тем, что Райан дистанцировался от его миграционной политики. Другие источники сообщают, что спикера обвиняют еще и в неудачной кампании по сбору средств для республиканской партии на выборах в конгресс.

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«Он очень зол на Райана», — заявил один из источников.

По словам другого источника, близкого к Белому дому, но не связанного с опрошенными ранее, Трамп назвал три причины неудач: история, сбор пожертвований и отставки.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.

Ранее сообщалось, что две трети избирателей пришли на выборы в конгресс, чтобы выразить свое отношение к Трампу.