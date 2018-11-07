В Нью-Йорке могилу суфражистки обклеили стикерами «Я проголосовал»

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Могильный камень на месте захоронения суфражистки Сьюзен Браунелл Энтони, которая была активисткой движения за предоставление избирательных прав женщинам США, обклеили стикерами с надписью «Я проголосовал сегодня» («I voted today»). Об этом сообщает телеканал CNN.

На телеканале напомнили, что Энтони была первой женщиной, которая проголосовала на выборах в США: она сделала это в 1872 году в обход актуальных законов. Через две недели ей были предъявлены обвинения.

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Отмечается, что на могилу активистки в Рочестере (штат Нью-Йорк) приходят женщины.

Ранее опрос CNN показал, что две трети американцев решили голосовать на выборах в конгресс США, чтобы выразить свою позицию о политическом курсе, который выбрал американский президент Дональд Трамп.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.