Рябков и посол Ирана обсудили новые санкции США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом Ирана в Москве Мехди Санаи. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, стороны также обсудили новые санкции США против Ирана.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности санкции США против Ирана.