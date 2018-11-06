WP: «российское дело» Мюллера вернется в общественную повестку после выборов в конгресс

После промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября, расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года, скорее всего, вновь вернутся в публичное пространство после двухмесячного затишья, пишет Рэндалл Элиасон в The Washington Post.

Так, о «российском деле» Мюллера в последние несколько месяцев довольно мало говорилось, отмечает автор. Скорее всего, это связано с тем, что специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет это дело, решил воздержаться от привлекающих внимание общественности шагов в преддверии ноябрьских выборов. Помимо этого, «затишье» может быть связано с тем, что повестку дня перетягивали и другие громкие дела, в том числе сексуальный скандал с кандидатом президента США Дональда Трампа на пост судьи в Верховный суд — Бретта Кавано.

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Отмечается, что собственное расследование Мюллера сосредоточено на двух основных вопросах: возможное российское вмешательство в выборы президента в 2016 году и вменяемое Трампу препятствование правосудию.

Спецпрокурор США ведет «российское дело» уже полтора года, что не так много для такого рода расследований, отмечается в материале. Расследование Мюллера вместе с тем уже дало существенные результаты, однако и вопросов осталось много, заключает автор.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году.