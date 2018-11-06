Эксперт: врио губернатора Забайкалья был идейным вдохновителем присоединения региона к ДВФО

Идейным вдохновителем присоединения Забайкалья к Дальневосточному федеральному округу был врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, рассказал «Газете.Ru» директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Это его, Осипова, идея. Еще на посту замминистра он занимался этими вопросами. Он автор этого проекта. Его идея была по поводу льгот для ДФО. Забайкалье, перемещаясь в ДФО, будет их получать. С точки зрения географии предшествовавшее деление было несправедливо», — отметил Мартынов.

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Четвертого ноября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

«Как я понимаю, он во время назначения, когда представлялся, он обсуждал это с Медведевым и Путиным. Это его [Осипова] идея и инициатива, — пояснил директор Института новейших государств. — Что это значит для жителей – тут подробно объяснять не нужно, Забайкалье формально оставалось самым дальневосточным кусочком Сибирского округа, имеет все проблемы, свойственные Дальнему Востоку. Это очень справедливая история, надеюсь жители это оценят».