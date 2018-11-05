Помпео назвал конечную цель санкций против Ирана
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что целью санкций США против Ирана является изменение курса Тегерана, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что Вашингтон не теряет надежду на новую ядерную сделку с Ираном. Однако, пока Иран не выполнит все 12 условий, изложенных в мае, США продолжат оказывать давление на Тегеран, добавил госсекретарь.
«Наша конечная цель — убедить режим отказаться от их нынешнего революционного курса. У иранского режима есть выбор — либо развернуть на 180 градусов свой курс и действовать как нормальная страна, либо увидеть развал экономики», — заявил Помпео.
Он снова подчеркнул, что США стремятся лишить доходов иранский режим, которые страна якобы использует «для спонсирования дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке и по всему миру».
Госсекретарь США и ранее называл Иран крупнейшим спонсором терроризма.