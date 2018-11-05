В Госдуме оценили очередной план Украины по «возвращению» Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посчитал планы украинской стороны по «возвращению» полуострова фантастическими, передает РИА «Новости».

По словам Шеремета, на Украине появилось «много талантливых фантастов». Он подчеркнул, что их идеи не приходят в голову здоровым людям.

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«Реализовать это нереально, ни в нынешних условиях, ни тем более в перспективе», — сказал Шеремет.

Он добавил, что у Киева нет морального права требовать компенсацию за Крым.

«Крым и крымский народ на протяжении более 20 лет пребывания под юрисдикцией Украины эксплуатировали», — заявил Шеремет.

Ранее экс-генпрокурор Украины, бывший депутат Рады Святослав Пискун подготовил новый план по «возвращению» Крымского полуострова в состав Украины. По его словам, в первую очередь украинцам нужно смириться с тем, что в ближайшие 10-20 лет Крым не станет украинским, в связи с чем призвал прекратить «врать людям». Пискун считает необходимым обратиться в международный суд, чтобы Россия компенсировала Украине «убытки».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.