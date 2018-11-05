Посол Южной Кореи рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию

Посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре. Об этом сообщает «Ренхап».

По его словам, КНДР все еще оценивает время и повестку визита Ким Чен Ына.

Он также добавил, что на первую половину 2019 года запланирован визит президента России Владимира Путина в Южную Корею.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках визита Ким Чен Ына в Россию.