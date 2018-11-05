На CNN назвали Трампа «расистской свиньей»
Политический обозреватель CNN Анна Наварро в эфире телеканала заявила, что президент США Дональд Трамп является «расистской свиньей». Об этом сообщает MediaITE.
По данным портала, Наварро резко высказалась в отношении Трампа в ходе обсуждения иммиграционной политики президента США.
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Как отмечается, Наварро также попросила «записать» ее в категорию людей, которые называют Трампа расистом.
Ранее бывший адвокат президента США Майк Коэн рассказал о расистских высказываниях Трампа.