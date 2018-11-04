В ОБСЕ отказались считать Россию агрессором

Бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что не считает Россию агрессором, передает телеканал ТСН.

«Но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признала, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства», — сказал Хуг.

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По его словам, конфликт удастся урегулировать только тогда, когда «кто-то будет стремиться найти решение, а не пытаться обвинить других».

Ранее экс-представитель ОБСЕ объяснил, как остановить страдание жителей Донбасса.