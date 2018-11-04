Гренада изменила мнение о независимости Косова

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Гренада отозвала ранее принятое решение о признании независимости самопровозглашенного Косова. Об этом говорится на официальном сайте сербского МИДа.

По словам министра, ноту об отзыве решения о суверенитете Косово ему вручил министр иностранных дел Гренады Петер Дейвид во время встречи в Белграде.

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«Могу сообщить, что Гренада стала девятым государством, которое отозвало свои предыдущие решения в связи со статусом Косова, то есть признание Косова как независимого государства», — сказал Дачич.

Ранее премьер-министр Сербии призвала к скорейшему соглашению с Косовом.