Глава МВД: США будут защищаться в случае вмешательства в выборы

Глава МВД США Кирстен Нильсен заявила, что назначенные на 6 ноября выборы в конгресс станут «самыми безопасными выборами в современную эпоху», передает Fox News.

По ее словам, в настоящее время ситуация в Соединенных Штатах отличается от ситуации в 2016 году. Она подчеркнула, что страна готова к любому вмешательству в избирательный процесс.

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«Думаю, президент предельно ясно дал понять, что, если нас атакуют, мы будем защищаться», — сказала Нильсен.

Она добавила, что для этого будут пущены в ход все имеющиеся в распоряжении властей средства.

Ранее Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США.