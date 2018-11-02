Украинский журналист обвинил Меркель в предательстве за улыбку Путину

Журналист из Украины Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112 Украина» обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в «предательстве Украины» за улыбку и рукопожатие с российским президентом Владимиром Путиным.

Журналист счел неприличными традиционное дипломатическое приветствие, а также раскритиковал европейских лидеров за сам факт общения с коллегой из России.

Реклама

«У меня вопрос к фрау Меркель и господину Макрону – когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя – как это вяжется с общечеловеческими принципами?» — поинтересовался Гордон.

Ведущий заявил, что испытывает неприятные ощущения, глядя на то, как «фрау Меркель держит Путина за руку». Улыбка в адрес российского президента, по мнению Гордона, также является «предательством Украины».

Ранее журналист немецкого таблоида Bild также раскритиковал Меркель за рукопожатие с Путиным.