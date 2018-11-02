Politico рассказал об изменении отношения Трампа к «элитам»

Во время карьеры успешного бизнесмена для действующего американского президента Дональда Трампа слово «элита» было синонимом «роскоши», однако ситуация резко изменилась в 2015 году, когда Трамп баллотировался на президентских выборах в США, пишет Politico.

После того, как он стал претендовать на пост президента США «элита» перестала вызывать одобрение. Теперь уже он ополчился против различных «элит», пишет журнал. На митингах, когда его предвыборная кампания набирала обороты, устойчивой мишенью для гнева послужила именно «элита»: «медиа-элита», «политические элиты», «элиты, которые только хотят собрать больше денег для глобальных корпораций», «элиты, которые привели [страну] от одной финансовой и внешнеполитической катастрофы к другой», говорится в материале. В то время Трамп вооружился «проверенной временем популистской тактикой», которую использовали бывшие лидеры США Рональд Рейган и Ричард Никсон и бывшие американские политики Джордж Уоллес и Хью Лонг, добавляет издание.

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За день до выборов в 2016 году Трамп сказал присутствующим сторонникам в Скрэнтоне (штат Пенсильвания): «Пришло время отказаться от неудачной политической элиты», пишет Politico.

Позже он победил и вступил в должность, и начал делать то, что никто из его предшественников-популистов никогда даже не пытались. Он вернул себе слово «элита» с почти «мстительной гордостью», отмечает издание. Победив своих оппонентов на выборах, провозгласив «элиты» как коррумпированные, некомпетентные и далекие от реальности, теперь Трамп наделил себя и своих самых близких сторонников званием «элиты», как будто это стало его трофеем.

«Вы знаете, что? Я думаю, что мы элита», — cказал Трамп в прошлом году, выступая в Аризоне.

В последние месяцы этот подход заметно усилился, отмечает издание. Трамп — «мастер переосмысления» — из-за непрерывной обиды к элите он радикальным образом перестраивает то, что значит быть элитой в американском обществе, отмечается в материале.