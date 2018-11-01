Fox: представителю госдепа США предложили заменить Ники Хейли в ООН

Бывшей ведущей программы новостей на телеканале Fox News Хизер Науэрт, занимающей в настоящее время пост официального представителя Госдепа, предложили занять пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Об этом в твиттере сообщил корреспондент Fox News в Белом доме Джон Робертс.

На этом посту она может сменить Никки Хейли, отставку которой Трамп принял 9 октября.

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«Высокопоставленный чиновник сообщил Fox News, что Хизер Науэрт была предложена должность постпреда при ООН», — написал Робертс.

В ответ на вопрос в комментариях о том, согласится ли Науэрт, журналист пошутил, что неплохим стимулом принять предложение являются шикарные апартаменты в Нью-Йорке.

Ранее издание Politico уже сообщало, что президент США Дональд Трамп рассматривает Науэрт в качестве кандидата на пост постпреда Соединенных Штатов в ООН.

Сам Трамп выражал желание, чтобы интересы Вашингтона в ООН представляла женщина.