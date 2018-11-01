МИД раскритиковал призыв Климкина сдавать российские паспорта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призыв главы украинского внешнеполитического ведомства к гражданам Украины сдавать российские паспорта является дискриминационным, передает РИА «Новости».

По ее словам, подобные заявления подчеркивают уровень правового сознания нынешних украинских властей.

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«Вызывает удивление, что министр иностранных дел страны, которая декларирует стремление к достижению неких стандартов в области защиты прав человека и демократических свобод, позволяет себе озвучивать подобного рода дискриминационные заявления», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что данный призыв является очевидным ущемлением прав жителей Украины по признаку их гражданской принадлежности и этнического происхождения.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта.