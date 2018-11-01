В Киеве началась встреча Порошенко и Меркель

Встреча украинского президента Петра Порошенко и немецкого канцера Ангелы Меркель началась в Киеве. Трансляцию ведет телеканал «Прямой».

Отмечается, что встреча лидеров проходит в Мариинском дворце. При этом визит Меркель продлится один день. Помимо Порошенко, она встретиться с премьером страны Владимиром Гройсманом, депутатами Рады и студентами.

Ранее сообщалось, что Меркель и Порошенко планируют обсудить ситуацию в Донбассе, в Крыму, а также в акватории Азовского моря и Керченском проливе.