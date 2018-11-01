Лавров назвал условие выхода России из Совета Европы

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген рассказал о содержании переговоров главы организации Турбъерна Ягланда и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Хольтгена, телефонный разговор состоялся 31 октября.

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«Лавров заверил Ягланда в том, что Россия хочет остаться в Совете Европе», — сказал Хольтген.

Он заметил, что Лавров допустил уход России из состава Совета Европы только, если другие страны-члены решает ее исключить.

Ранее сообщалось, что Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом обсудил сложившуюся в организации «кризисную ситуацию».