AP: новый президент Бразилии готов на радикальную дипломатию по примеру Трампа

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару, вероятно, готов радикально пересмотреть внешнюю политику государства, следуя за президентом США Дональдом Трампом, которым он зачастую восхищался на публике, пишет агентство Associated Press.

Опрошенные AP дипломаты, политологи и бывшие чиновники предупреждают, что радикальное внешнеполитическое изменение Болсонару может в конечном итоге изолировать государство и навредить Бразилии, говорится в материале.

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Новый бразильский лидер уже пообещал выйти из Парижского климатического соглашения, переместить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также занять более жесткую позицию в отношении главы соседнего государства — президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ранее Болсонару также зачастую критиковал Китай — крупнейшего зарубежного инвестора Бразилии.

Ранее подобные внешнеполитические шаги предпринял американский лидер Дональд Трамп. Так, он вышел из Парижского соглашения по климату, а также перенес посольство США в Израиле в Иерусалим.

Помимо резких высказываний Болсонару, аналитики не берутся комментировать, какое правительство он сформирует и какие назначения последуют после его победы, говорится в материале.

Отмечается, что в случае выхода Бразилии из соглашения по климату, стране может грозить широкое международное осуждение и финансовые последствия, включая риск потери иностранных инвестиций.