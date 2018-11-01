В Госдуме ответили на угрозы главы МИД Британии в адрес России

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк дал комментарий после того, как глава британского МИДа Джереми Хант пригрозил России «очень высокой ценой» за неподобающее поведение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Железняка, все угрозы Ханта не имеют под собой никаких оснований и построены на фейковых обвинениях.

Реклама

«Громкие заявления британских политиков о вине России в конфликте на Донбассе, о псевдо-захвате Крыма и других смертных грехах не более чем одурачивание общественности», — сказал Железняк.

Он добавил, что в настоящее время «высокую цену» платят европейцы, которые несут экономические потери из-за действий собственных властей.

Ранее Хант пригрозил России «очень высокой ценой», если поведение Москвы не изменится.