Трамп объяснил, как отменит гражданство по рождению в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен отменить гражданство по рождению в США с помощью конгресса. Слова Трампа передает РИА «Новости».

Американский президент рассказал, что после встречи с «талантливыми юристами» убедился в возможности отмены этого закона с помощью своего указа. Однако, отметил Трамп, для отмены гражданства по рождению в США может быть достаточно и большинства после голосования в конгрессе.

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«Я бы сделал это через конгресс, потому что это постоянное [решение]», — заключил Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что намерен отменить гражданство по рождению в США. Также он называл «смехотворной» ситуацию, когда человек без американского гражданства может приехать в США, завести детей и они автоматически станут гражданами Соединенных Штатов.