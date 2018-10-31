Hill: Америка защитила выборы от России перед ноябрьским голосованием

Американские выборы 2016 года показали, что электронная избирательная система США уязвима, однако в стране приложили значительные усилия, чтобы «защитить выборы от России», пишут в колонке для The Hill Джеймс Льюис и Уильям Картер из Центра стратегических и международных исследований.

Многие системы регистрации избирателей, машины для голосования и системы по управлению процессом выборов — устарели. Политические кампании не были готовы к кибератакам, а социальные медиа, такие как Facebook и Twitter, игнорировали риски в сфере безопасности данных и пропагандистских операций, говорится в материале.

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Однако спустя два года чиновники всех уровней приложили немало усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры американской избирательной системы, говорится в материале. Более $800 млн было выделено на защиту избирательных систем от киберугроз.

Отмечается, что Россия так и не понесла наказание за «вмешательство» в выборы США вплоть до марта 2018 года. До этого ни администрация президента США Дональда Трампа, ни администрация бывшего президента Барака Обамы, не вводили каких-либо санкций в отношении Москвы. Авторы считают, что до проведения выборов 6 ноября Соединенные Штаты должны послать неоднозначный сигнал о том, что вмешательство в выборы сразу же будет иметь последствия.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы 2016 года.