Москалькова рассказала о невозможности договориться с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала украинскую коллегу Людмилу Денисову «недоговороспособной», передает РИА «Новости».

Об этом она заявила, комментируя ситуацию с задержанием моряков с судна «Норд».

«А вот с помощью европейского института омбудсменов и его вице-президента Нины Карпачевой мы смогли построить прекрасный диалог», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Киеве рассказали о будущем капитана «Норда».