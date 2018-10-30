Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в завершении своей речи на заседании Совбеза ООН процитировал стихотворение Александра Пушкина.

«Ах обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад. Это про вас, господа», — заявил Небензя, обращаясь к представителям западных стран.

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В своей речи Небензя осудил западные страны за поддержку украинских властей и госпереворота в 2014 году. Российский постпред обратил внимание на русофобию, которая вышла на уровень государственной идеологии и ущемлении прав неукраинского населения страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на востоке Украины.