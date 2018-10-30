Небензя обвинил Киев в причастности к убийству Захарченко

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об основаниях предполагать, что к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко имеет отношение Украина, передает РИА «Новости».

«Убийство было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона», — сказал Небензя на заседании Совбеза.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, на основе чего Кремль сделал выводы о причастности Киева к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на востоке Украины.