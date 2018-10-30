Эксперт дал оценку проходящему в Назрани Всемирному конгрессу ингушского народа

Сегодняшнее проведение в Ингушетии так называемого Всемирного конгресса ингушского народа, где на повестку вынесены сугубо политические вопросы, это грубое нарушение российского законодательства, считает сопредседатель Совета по национальной стратегии, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иосиф Дискин.

«Да, соотечественники из других регионов, ингуши, вполне могут высказываться по вопросам сохранения культуры, языка, традиций, наследия. Это важное, полезное, нужное дело, это их полное право. Но то, что мы видим на этом мероприятии, это вмешательство во внутриполитическую жизнь Ингушетии, и это грубое нарушение действующего законодательства», — отметил Дискин.

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«Голосуют ли ингуши из других регионов на выборах в Ингушетии? Нет, не голосуют. А почему же они, не имея права голоса, имеют право высказываться по данному вопросу? — рассуждает эксперт. — Тем более в этом участвуют иностранцы, которые категорически не могут высказываться по такому вопросу, как деятельность легитимного и легального руководства республики».

И правильно, что руководство Ингушетии позволяет им собираться, заметил Дискин.

«Нужно, чтобы ингушский народ чувствовал себя единым с сохранением традиций, языка, культуры. Но должны быть границы того, где, как известно, кончается Беня Крик и начинается полиция. Если обсуждаются жизнь ингушского народа – это одна история. Если при этом происходит вторжение в политическое измерение – это грубое нарушение действующего законодательства, узурпация законных прав граждан, проживающих на территории Ингушетии. Это абсолютно прополитиканское запрещенное дело», — пояснил он.