Politico: Меркель упустила шанс уйти с политической сцены в лучах славы

В Германии наступил «долгий и болезненный конец» для Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, пишет Politico.

Ангела Меркель — «бессменный канцлер Германии, некоронованная королева Европы» — ретировалась от катастрофических результатов своей партии на выборах в Гессене, использовав тактическое отступление и объявив о нежелании переизбираться на пятый срок в качестве канцлера ФРГ, пишет Politico.

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Расчет Меркель в том, чтобы принять на себя ответственность за плохой результат ее партии кажется очевидным: отступить и доработать до конца своего четвертого срока. Канцлеру Германии очевидно хотелось бы, чтобы социал-демократы остались у власти, однако они могут «не угодить» ей, пишет журнал.

Тем не менее, Меркель вполне может отслужить свой срок, до конца которого осталось три года, несмотря на ее соперников, которые могут вынудить ее к уходу раньше. Меркель становится тяжелее возглавлять правительство, которое, как показывают опросы, потеряло доверие электората, однако ее опыт и заслуги говорят о ее необъяснимом таланте к политике с позиции силы, отмечается в материале.

Издание заключает, что Меркель оставалась на своем посту слишком долго и упустила шанс уйти с политической сцены в лучах славы.